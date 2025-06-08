إصابة 21 شخصاً باشتباه تسمم غذائي في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 21 شخصاً، مساء اليوم الأحد، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبات طعام من أحد مطاعم مركز ملوي محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي، يعانون من قيء وإسهال وآلام في البطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم وجبات طعام "أرز وفراخ" من أحد المطاعم، وفور تناولها ظهرت عليهم آثار الإعياء الشديد.

وجرى تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتشخيص حالاتهم اشتباه تسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإخطار لجنة الأغذية بمديرية الصحة لفحص المطعم المذكور.