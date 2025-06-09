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صحة المنيا: ارتفاع عدد مصابي التسمم في ملوي إلى 42 حالة

09:29 م الإثنين 09 يونيو 2025

مستشفى ملوي التخصصي

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المنيا – جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا ارتفاع عدد المصابين بحالات التسمم الغذائي في مركز ملوي إلى 42 حالة، وذلك بعد تسجيل حالات فردية جديدة استقبلها مستشفى ملوي التخصصي، جميعها ظهرت عليها أعراض ألم شديد في البطن وقيء، وتلقت الرعاية الطبية وخرجت مساء أمس.

وقالت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن السلطات الصحية قررت إيقاف نشاط المطعم المتسبب في الواقعة لحين صدور نتائج فحص العينات الغذائية التي تم سحبها، مشيرةً إلى أن العينات أُرسلت إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة في القاهرة.

وأوضحت أن فريقًا وقائيًا من المديرية تحرّك فجر اليوم إلى موقع المطعم، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بما في ذلك سحب عينات من الأغذية وتحرير محاضر مخالفات صحية، فيما تولى فريق آخر سحب عينات من المصابين بالمستشفى لمقارنتها بالعينات الغذائية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا بوصول مصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وهم يعانون من قيء وإسهال وآلام بالبطن، وبالاستماع لأقوالهم أفادوا بتناولهم وجبات "أرز وفراخ" من أحد المطاعم قبل ظهور أعراض الإعياء عليهم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم إخطار لجنة الأغذية بالمديرية لفحص المطعم وأخذ عينات من الوجبات لتحليلها ضمن الإجراءات الرسمية المتبعة.

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مستشفى ملوي التخصصي ارتفاع عدد مصابي التسمم مصابي التسمم في ملوي مديرية الصحة بالمنيا.
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