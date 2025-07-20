كتب- جمال محمد ومحمود عجمي:

كشف ياسر محمد، نجل عم أطفال المنيا الخمسة المتوفين بمرض غامض في قرية دلجا، حالة الطفلة السادسة والتي تم نقلها لإحدى مستشفيات أسيوط تحت الملاحظة، بينما يتلقى والدهم العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي.

وقال نجل عم الأطفال إن حالة الطفلة فرحة، مستقرة وفقاً لما أكده الأطباء، وجاء قرار نقلها إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط لعمل مزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة لمحاولة تشخيص أسباب مرضها والذي تسبب في مرضها ووفاة أشقائها.

كما أكد أنه لا يمكن لأحد التكهن وذكر أية أسباب حتى الآن عن الواقعة المؤسفة، والجميع في انتظار إعلان الجهات المختصة لذلك.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي يوم السبت قبل الماضي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة اعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة ناصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت احداهن في وقت لاحق.

كما سبق وأصدرت وزارة الصحة بياناً أكدت خلاله عدم وجود أمراض معدية أو أوبئة داخل القرية بعد أخذ العديد من العينات من القرية والمنازل والمياه وفحصها، وأن الحالة الصحية العامة بالقرية مستقرة.

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