يوم دامٍ في مطروح.. 3 حوادث تسفر عن 5 وفيات و19 مصابًا - صور

كتب - محمد البدري:

شهدت محافظة مطروح، خلال الساعات الماضية، ثلاث حوادث سير متفرقة أسفرت عن مصرع 5 مواطنين وإصابة 19 آخرين بإصابات متنوعة، وسط استنفار كامل للأجهزة التنفيذية والطبية بالمحافظة.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد المحافظ على جاهزية المستشفيات للتعامل مع أي طارئ. كما قدم المحافظ التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

- تفاصيل الحوادث

وكان الحادث الأبرز وقع في ساعة متأخرة من الليل، عند الكيلو 120 بطريق سيوة – مطروح، حيث انقلبت سيارة أجرة بعد اصطدامها بشاحنة نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى مطروح العام وسط استجابة سريعة من فرق الإسعاف.

وأوضح الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى التنسيق الفوري مع المستشفى العام، والدفع بالفرق الطبية والتمريض، والتأكد من توافر الدم والمستلزمات الطبية، إلى جانب تسهيل إجراءات تسليم الجثامين.

وأفاد مدير إسعاف مطروح أن غرفة العمليات تلقت البلاغ الساعة 1:31 صباحًا، وتم الدفع بعدد كافٍ من سيارات الإسعاف التي تعاملت مع المصابين في وقت قياسي.

وشهدت المحافظة أيضًا حادث انقلاب سيارة نقل بالكيلو 48 بطريق مطروح – الإسكندرية، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر نُقل إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

أما الحادث الثالث فوقع على محور الضبعة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.