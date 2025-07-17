"الرؤية صفر".. شاهد ماذا فعلت العاصفة الترابية بأسوان -فيديو وصور

أسوان- إيهاب عمران:

ضربت عاصفة ترابية محافظة أسوان اليوم الخميس، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية وتعطيل حركة الملاحة الجوية والنهرية.

وكانت صور الأقمار الصناعية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد، كشف عن استمرار تأثير الرمال المثارة على مناطق من ( أسوان - المجرى الملاحى لبحيرة ناصر - أبوسمبل -حلايب وشلاتين )، والتى يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يمتد تأثير الرمال المثارة على مناطق من محافظة الأقصر ومصر الوسطى مع تقدم الوقت.

بدوره، أصدر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته بتشديد إجراءات الاستعداد القصوى لمواجهة هذه المتغيرات المناخية وتقلبات الطوكس.

شملت الإجراءات إغلاق حركة الملاحة الجوية في مطاري أسوان وأبو سمبل الدوليين مؤقتًا لحين تحسن الرؤية، كما تم تعليق حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر بأسوان وأبو سمبل.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة اللحظية من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وكذلك غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، لضمان الاستجابة السريعة لأي طوارئ.

وأكد أن الوضع الحالي مستقر ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر حتى الآن.

من جانبها، نبهت إدارة المرور السائقين على الطرق السريعة، مثل الصحراوي الغربي (أسوان/القاهرة) وأسوان/أبو سمبل البري، وكذلك طريق أسوان/القاهرة الزراعي والطرق الداخلية، إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية.

وفي سياق متصل، حذر المهندس سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، جميع الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى من إيقاف النشاط الملاحي بالمسار الملاحي أسوان/الأقصر وكامل مسطح بحيرة ناصر بشكل مؤقت.

وشدد على ضرورة عدم مغادرة العائمات للمراسي بتاتًا، وطالب العائمات المبحرة حاليًا بتوخي أعلى درجات الحذر، وإجراء مناورات تراكي في موضع آمن أو الوصول لأقرب مرسى للرسو.

كما شدد على ضرورة إنارة جميع الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين، واتباع كافة تعليمات الإبحار والتموضع الآمن والمنضبط بأقرب مرسى، وتجنب الرعونة وزيادة السرعة، ودعا إلى سرعة الإبلاغ بأي وسيلة اتصال في حال وجود أي طوارئ لتحقيق استجابة فورية.

كما وجه العائمات النهرية المتراكية بتأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها وتأمين محتويات السطح المشمس وإنزال التندات العلوية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات على سلامة المواطنين والملاحة في ظل الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها المحافظة.