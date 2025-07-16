جثتان جديدتان.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سيارة الفرح بالبحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتين جديدتين من ضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وفيات و8 مصابين، و لا تزال الجهود مستمرة للبحث عن جثة طفلة مفقودة، تدعى سحر فتحي السيد، 8 سنوات، وهي آخر المفقودين في الحادث.

ودفعت مديرية أمن البحيرة بـ12 غطاسًا من قوات الإنقاذ النهري لاستئناف عمليات البحث، أسفرت عن انتشال جثتي حنان محمد السيد، 30 عاما، وأحمد السيد خليل فتحي، 30 عاما، ويقيمان بقرية الربعمائة التابعة لمركز حوش عيسى، وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت السيارة المنكوبة تقل مجموعة من الأهالي في طريقهم لحضور حفل زفاف، عندما انقلبت في مياه المشروع، مما أدى إلى وفاة سحر هاني السيد، 15 عاما، وإصابة كل من دينا أحمد فتحي، 25 عاما، فتحي فؤاد السيد، 12 عاما، فاطمة فتحي السيد، 5 سنوات، محمد هاني السيد، 7 سنوات، حنان هاني السيد، عامان، سحر عبد المقصود علي، 35 عاما، زياد فؤاد السيد، عامان، وشهد هاني السيد، 11 عاما، وجميعهم مقيمون بمركز حوش عيسى، وتم نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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