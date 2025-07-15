فتاة متوفية و8 مصابين.. ترعة الموت في البحيرة تبتلع فرحة الزفاف (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت فتاة مصرعها في الحال، وأصيب 8 أشخاص آخرين، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر، بمركز حوش عيسي في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسي، بانقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر بنطاق ذات المركز، ووجود حالة وفاة ومصابين، إثر ذلك انتقل ضباط مباحث قسم شرطة حوش عيسى وقوات الإنقاذ النهري وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أنهم كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف، وأسفر الحادث عن وفاة سحر هاني السيد، 15 عاما، مقيمة حوش عيسى، و إصابة كل من:- دينا أحمد فتحي، 25 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، فتحي فؤاد السيد، 12 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، فاطمة فتحي السيد، 5 سنوات، إصابات متفرقة بالجسم، محمد هاني السيد، 7 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، حنان هاني السيد، سنتان، إصابات متفرقة في أنحاء الجسم ، سحر عبد المقصود على، 35 عاما، إصابات متفرقة في أنحاء الجسم، زياد فؤاد السيد، سنتان، اشتباه ما بعد الارتجاج، شهد هاني السيد، 11 عاما، إصابات متفرقة في الجسم، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسى.

نقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.