الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالإجراءات الاستباقية التي ينفذها جهاز شئون البيئة بالمحافظة استعدادًا لموسم حصاد الأرز، بهدف الحفاظ على جودة الهواء والتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الزراعية.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل المحافظة والتنسيق بين الجهات المعنية وتشمل رؤساء المراكز والمدن، جهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام، مديرية الزراعة.

وذلك لتوعية المزارعين والمواطنين بخطورة الحرق المكشوف وآثاره البيئية والصحية، والعمل على تخصيص مواقع بعيدة عن المناطق السكنية والطرق الرئيسية لتجميع المخلفات الزراعية.

من جانبه، أعلن الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، عن بدء استقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وحطب الذرة استعدادًا لموسم الحصاد لعام 2025، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة البيئة بالديوان العام.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من الحرق المكشوف والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، مع توفير الدعم الفني للمواقع المرخصة وفقًا للشروط وتتضمن عقد إيجار محدد المدة للموقع المطلوب ترخيصه وموافقة الجهة الإدارية أو مديرية الزراعة على النشاط بالموقع وخطة تشغيل واضحة تشمل نوعية المخلفات وكمياتها وطريقة تجهيزها للنقل (فرم أو كبس) وأماكن التدوير أو الاستخدام النهائي. والالتزام التام بـ الاشتراطات الفنية أثناء ممارسة النشاط وتصدر الرخصة لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وفقًا للكميات المتوقعة خلال الموسم.

ودعا رئيس الفرع الإقليمي جميع الراغبين في فتح مواقع تجميع بالتقدم بطلباتهم في أقرب وقت لضمان سرعة الفحص والترخيص، والمساهمة في منظومة بيئية آمنة ومستدامة داخل محافظة الشرقية.