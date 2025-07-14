المنيا - جمال محمد:

صرّحت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل الرابع في واقعة وفاة 4 أشقاء بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك بعد انتهاء عملية التشريح وتسليم الجثمان لذويه مساء اليوم الأحد، فيما لا تزال أسباب الوفاة غير معلنة رسميًا.

تعود الواقعة إلى وصول ثلاثة أطفال متوفين إلى مستشفى ديرمواس، هم: محمد ناصر محمد (11 عامًا)، ريم (10 أعوام)، عمر (7 أعوام)، ثم توفي شقيقهم الرابع أحمد بعد ساعات من إدخاله العناية المركزة نتيجة إصابته بحالة إعياء شديد. وأكدت مصادر طبية أن الجثة الرابعة خضعت لفحوصات دقيقة، وتم أخذ عينات أُرسلت إلى مختبرات وزارة الصحة، على أن تُعلن نتائج التحاليل خلال ساعات.

وفي السياق، تخضع طفلتان من نفس الأسرة للملاحظة الطبية داخل مستشفى صدر المنيا، بعد ظهور أعراض مشابهة، حيث تم وضعهما تحت الرعاية لحين التأكد من حالتهما الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه أن تكون الوفيات ناتجة عن الإصابة بالالتهاب السحائي، مؤكدةً أن ما يُتداول بهذا الشأن غير صحيح علميًا، موضحة أن حالات الوفاة المتزامنة بهذا الشكل تُرجح وجود سبب غير معدٍ مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي.

وأوصت الوزارة بعدم الانسياق خلف الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية لحين الانتهاء من التحقيقات الطبية والمعملية الجارية.

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