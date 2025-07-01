سيارة الأسرة تحولت نعشًا.. اللحظات الأخيرة في حياة ضحية عقار كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عقب وفاة طالب شاب جراء سقوط أجزاء خرسانية من عقار مهجور مكوّن من ثلاثة طوابق، انهار على سيارة كان بداخلها أثناء الحادث.

وأفاد شهود عيان لمصراوي أن الطالب رضا محمد السيد، 18 عامًا، كان يستقل سيارته الخاصة، وهي من طراز سوزوكي تحمل اللوحات المعدنية (ل س ط 9486)، ويبيت بداخلها عقب مشادة وقعت بينه وبين والده، قبل أن يتعرض العقار المجاور للانهيار.

وأوضح الشهود أن الانهيار وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة، خاصة المنازل المحيطة بالعقار المنهار.

وتلقّت غرفة العمليات المركزية بـ"الشبكة الوطنية" في ديوان عام محافظة كفر الشيخ بلاغًا من شرطة النجدة بشأن انهيار عقار غير مأهول بالسكان، يقع في الشارع الوسطاني بنطاق مدينة الرياض.

وكشفت المعاينة أن أجزاءً من العقار سقطت على سيارة كانت متوقفة أسفله مباشرة، وسط اشتباه بوجود شخص بداخلها.

تم تحريك المسؤول النوبتجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، إلى جانب نائب رئيس المدينة، وقوات الحماية المدنية، والإنقاذ، والإسعاف. وبعد إزالة الركام باستخدام اللوادر، عُثر على جثة الطالب داخل السيارة.