محافظ أسيوط يفتتح معرض "اليوم الواحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة – صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات معرض "اليوم الواحد" السنوي، الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة أسيوط، ومديرية التموين، والشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية بحي شرق مدينة أسيوط، بجوار سور مصنع الغزل.

يأتي المعرض في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويهدف المعرض إلى توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، حيث يضم أجنحة متنوعة تشمل منتجات كلية الزراعة من شتلات زينة ونباتات مثمرة، ومنتجات الألبان والمخبوزات والخضراوات، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية. كما يضم جناحًا للشركة المصرية لتجارة الجملة يعرض مجموعة من السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والسكر والزيت والأرز والدقيق والمكرونة، بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق.

رافق المحافظ خلال الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، من بينهم محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد محمد، وكيل وزارة التموين، والدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة، إلى جانب لفيف من أساتذة الجامعة ومسؤولي حي شرق.

وتفقد المحافظ أيضًا معرض الأعمال الفنية وإعادة التدوير، ومعرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، الذي تميز بعرض مشغولات يدوية ومنتجات نسيجية ولوحات فنية وتحف مبتكرة من تنفيذ الطلاب.

وأشاد المحافظ بمستوى المعروضات وجودتها، مثمنًا جهود القائمين على تنظيم المعرض، وموجهًا بضرورة دعم هذه المبادرات من خلال تنظيم ورش تدريبية للطلاب لصقل مهاراتهم، وتوفير فرص لتسويق منتجاتهم عبر المعارض المختلفة.