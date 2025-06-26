تفاصيل صادمة.. ماذا وجدت الشرطة داخل شقة قاتل طفليه بالمنوفية؟

المنوفية – أحمد الباهي:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية داخل شقة المتهم بقتل طفليه في قرية قويسنا البلد بمحافظة المنوفية، عن العثور على أدوات تعذيب مروعة، وذلك عقب القبض عليه واعترافه بتنفيذ الجريمة.

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة قويسنا لمعاينة منزل الجاني، حيث عُثر على عدد من العصيّ الخشبية، إلى جانب جنزير حديدي معلق بسقف إحدى الغرف متصل بأسلاك كهربائية، كما تم التحفظ على عدد من الأسلحة البيضاء.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بوصول جثتي طفلين إلى مستشفى قويسنا العام، وهما "حسن" 13 عامًا، و"مريم" 10 أعوام، إثر تعرضهما لطعنات قاتلة على يد والدهما، الذي اعتدى أيضًا على جدتهما، بينما نجا طفل ثالث من الموت بعد أن تمكن من الهرب.

وأفادت التحريات أن المتهم "م.م.ر" يبلغ من العمر 49 عامًا، منفصل عن زوجته، وكان أولاده الثلاثة يعيشون مع جدتهم، إلا أنه داهم المنزل أمس الثلاثاء، وارتكب جريمته البشعة.

ونجحت وحدة مباحث قويسنا في تحديد مكان اختبائه وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف كافة الملابسات.

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