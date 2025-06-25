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أسرة صالحة وصُحبة سوء.. ماذا قال جيران الأب قاتل طفليه بالمنوفية؟

04:48 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الاب القاتل

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المنوفية – أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن والذهول قرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب الجريمة المروعة التي ارتكبها أحد أبناء القرية، حين أقدم على قتل طفليه طعنًا أثناء وجودهما برفقة جدتهما داخل المنزل، في واقعة هزت مشاعر الجميع.

وكشف أحد الأهالي لمصراوي، أن والد المتهم "م.م.ر" من مواليد عام 1976، كان معروفًا بالصلاح والاحترام، لكنه عانى كثيرًا من تصرفات نجله في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأسرة حاولت دعمه ومساندته، فاختاروا له زوجة من أسرة محترمة وساعدوه في السفر إلى إحدى دول الخليج، إلا أن سلوكه تسبب في دخوله السجن هناك إثر مشاجرة، قبل أن يعود إلى مصر.

وتابع: "من وقتها بدأت حياته تنهار.. انغمس في صحبة سيئة وكان دائم التعاطي، وساءت سمعته بين الناس، وكثرت مشكلاته، إلى أن انفصل عن زوجته، وانتقل أبناؤه للعيش معه ومع جدتهم التي كانت تتحمل عناء تربيتهم".

وأكد أحد الجيران أن تصرفاته الأخيرة كانت عدوانية وغير متزنة، ومع ذلك لم يتوقع أحد أن يصل به الحال إلى ارتكاب جريمة بهذه الوحشية، مضيفًا: "رغم كل مشاكله، محدش كان يتخيل إنه يتحول لوحش وقتل ولاده بإيده".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية تلقت بلاغًا يفيد بوصول جثتي الطفلين "حسن" (13 عامًا) و"مريم" (10 أعوام) إلى مستشفى قويسنا العام، بعد تعرضهما للطعن على يد والدهما، كما أصيبت جدتهما أثناء محاولة إنقاذهما، بينما نجا شقيقهما الثالث بالفرار.

وتمكنت مباحث مركز قويسنا من تحديد مكان المتهم وضبطه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأب قاتل طفليه المنوفية جريمة قتل
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