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"فتحوا عليّا الأنبوبة".. اعترافات صادمة للأب قاتل طفليه بالمنوفية

03:27 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الاب القاتل

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المنوفية – أحمد الباهي:

في واقعة مأساوية هزت محافظة المنوفية، اعترف المتهم بقتل طفليه في قرية قويسنا البلد، بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه أقدم على قتل نجليه "حسن" (13 عامًا) و"مريم" (10 أعوام) بعد لحظة غضب فقد فيها السيطرة على نفسه.

وقال المتهم، البالغ من العمر 49 عامًا، إنه منفصل عن زوجته، وكان الأطفال يقيمون معه ومع والدته (جدتهم)، وأنه فوجئ أثناء تواجده بالمنزل بقيام الطفلين بفتح أسطوانة الغاز عليه، وهو ما أثار غضبه بشدة، مضيفًا: "خلصت عليهم عشان فتحوا عليّا أنبوبة البوتاجاز.. ماكنتش شايف قدامي".

وأوضح المتهم أن طفليه كانا يلحّان دائمًا في طلب العودة للعيش مع والدتهما، وهو الأمر الذي كان يدفعه إلى نوبات غضب شديدة، مشيرًا إلى أنه استخدم سكينًا لطعنهم خلال لحظة الانفعال، كما أصاب والدته التي كانت تحاول التدخل.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد باستقبال مستشفى قويسنا العام جثتي الطفلين، إضافة إلى إصابة جدتهما، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية التحري عن ملابسات الواقعة.

وبعد تحديد مكان المتهم، تمكنت وحدة مباحث قويسنا من ضبطه، واقتادته إلى قسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

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