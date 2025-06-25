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"كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية

01:30 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

سلاح أبيض

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المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم رجل على قتل نجليه في قرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء عودتهم من درس لتحفيظ القرآن الكريم.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغا بمقتل طفلين في المرحلة الإبتدائية "حسن، ومريم" على يد والدهم بسلاح أبيض، الذي أصاب أيضًا جدتهم ونقلوا جميعًا إلى مستشفى قويسنا العام.

وبالفحص والمعاينة تبين، أن مرتكب الواقعة منفصل عن زوجته، إذ كان يعيش أبنائه الثلاثة مع جدتهم، وفوجئوا به اليوم ينقض عليهم وتمكن من قتل طفلين، فيما نجح الثالث من الفرار.

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا من تحديد مكان المتهم، وألقت القبض عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سلاح أبيض المنوفية أب يقتل أبنائه في المنوفية أمن المنوفية النيابة العامة
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