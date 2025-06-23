مصرع شخص في حادث تصادم بالفيوم

الفيوم- حسين فتحي:

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي على طريق بحيرة قارون السياحي في الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقع حادث تصادم، أسفر عن سقوط جثة لشخص يدعى "ج. خ. ر"، 25 عاما.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

وكشفت المعاينة أن الشاب كان يقود دراجته البخارية بسرعة زائدة، وأثناء محاولته تفادي سيارة ملاكي في الجهة المقابلة اصطدم بها ووقع على الأرض جثة هامدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة أبشواي للتولى التحقيق.