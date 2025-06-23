إعلان

مصرع شخص في حادث تصادم بالفيوم

07:34 ص الإثنين 23 يونيو 2025

حادث تصادم في الفيوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم- حسين فتحي:

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي على طريق بحيرة قارون السياحي في الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقع حادث تصادم، أسفر عن سقوط جثة لشخص يدعى "ج. خ. ر"، 25 عاما.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

وكشفت المعاينة أن الشاب كان يقود دراجته البخارية بسرعة زائدة، وأثناء محاولته تفادي سيارة ملاكي في الجهة المقابلة اصطدم بها ووقع على الأرض جثة هامدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة أبشواي للتولى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم في الفيوم حادث تصادم بالفيوم مصرع شخص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"