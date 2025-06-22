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رئيس حي شرق أسيوط ينفي شائعات انهيار منزل بشارع النميس - صور

10:44 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
  • عرض 14 صورة
    انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر
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أسيوط- محمود عجمي:

نفى الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انهيار أجزاء من منزل بمنطقة كدواني بشارع النميس.

وأوضح رئيس الحي، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الحادث يعود إلى انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر، ما تسبب في حدوث هبوط أرضي محدود في الموقع. وقد باشرت فرق الصيانة العمل على الفور لإصلاح التلف، دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار بالمنشآت.

وأكد الدكتور مصطفى، أن الوضع تحت السيطرة تمامًا، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق دون مبرر، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

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رئيس حي شرق أسيوط شائعات انهيار منزل انفجار ماسورة مياه أثناء أعمال الحفر حدوث هبوط أرضي الدكتور مصطفى إبراهيم
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