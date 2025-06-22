إصابة طالبتين ومراقب بلجان الثانوية العامة في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيبت طالبتان ومراقب بلجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بحالات طارئة استدعت نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، إخطارًا يفيد بإصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة كفر صقر الإعدادية بنات، فيما تعرضت طالبة أخرى لحالة نفسية داخل لجنة مدرسة الشهيد صبحي المنسي بمركز فاقوس، حيث جرى نقلهما إلى مستشفيي كفر صقر وفاقوس المركزي.

وفي مدينة الصالحية الجديدة، تعرض مراقب أول لجنة بمدرسة أبو بكر الصديق لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية مهام المراقبة، وتم نقله إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام في محافظة الشرقية 62,207 طلاب وطالبات، من بينهم 61,171 بنظام حديث، و1,062 بنظام قديم، موزعين على 155 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بأنحاء المحافظة.