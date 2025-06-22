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عايشة حياة غير آدمية.. حبس فتاة من ذوي الهمم بدمياط والداخلية تتحرك

11:41 ص الأحد 22 يونيو 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص باحتجاز شقيقته "من ذوي الاحتياجات الخاصة" داخل شقة بأحد المنازل الكائنة بمنطقة دمياط القديمة، دون السؤال عنها أو تقديم الطعام لها.

وبالفحص، تبين قيام (نجار – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) باحتجاز شقيقته، الظاهرة في مقطع الفيديو، داخل شقة ملكه، حيث كان يتردد عليها مرتين يوميًا لرعايتها منذ وفاة والدتهما، إلا أنه لم يكن يقدم لها الرعاية الطبية اللازمة، ولم يهتم بنظافتها الشخصية.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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