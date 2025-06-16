انتشال جثة طالبة من أسفل منزل منهار بقرية دندرة فى قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

انتشلت قوات الحماية المدنية، جثة طالبة من أسفل أنقاض منزل منهار مكون من ثلاثة طوابق بقرية دندرة بغرب قنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بانهيار منزل من 3 طوابق على الأسرة في قرية دندرة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين انهيار جزء من منزل مشيد بالطوب اللبن على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وجرى انتشال جثتها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.