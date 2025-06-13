محافظ سوهاج يتفقد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، عقب أداء صلاة الجمعة، تفقد خلالها تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة، واستراحات الملاحظين، ومركز توزيع الأسئلة، بنطاق مركزي سوهاج وأخميم.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

بدأت الجولة بتفقد لجنة مدرسة "أسماء بنت أبي بكر" الثانوية، واستراحة الملاحظين بمدرسة "الشهيد عبدالرحمن السويفي" بحي غرب سوهاج، ثم واصل المحافظ جولته إلى مركز أخميم، حيث تفقد لجنة مدرسة "قدري أبو حسين الثانوية"، واستراحة الملاحظين بمدرسة "السادات".

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على جاهزية اللجان والاستراحات من حيث النظافة والتجهيز، وتوافر وسائل الراحة والإعاشة، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة مناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، وكذلك توفير إقامة لائقة للملاحظين والملاحظات المغتربين.

كما وجه "سراج" بتشديد إجراءات التأمين داخل وحول اللجان، وتوفير عناصر الأمن والسلامة، مشددا على الالتزام بإجراءات تأمين مركز توزيع الأسئلة وخطوط سير صناديق الامتحانات حتى وصولها لمقار اللجان، وضمان استمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات.

وخلال لقائه بعدد من الملاحظات، أكد المحافظ على أهمية الانضباط داخل اللجان، ومنع أي تجاوزات، مشددًا على أن الدولة تقدم كامل الدعم لجميع عناصر العملية التعليمية لضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر بمحيط اللجان، ورفع كفاءة الشوارع، ومنع وجود الباعة الجائلين، وتوفير تندات انتظار لأولياء الأمور أمام المدارس؛ حفاظًا على النظام العام وتوفير الأجواء الهادئة للطلاب.