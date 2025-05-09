كان بيعدي القضبان.. مصرع مواطن تحت عجلات قطار في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي مواطن مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باصطدام القطار بشخص ووفاته دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين مصرع "محمد. ا" 48 عامًا، ويقيم مدينة المراغة، عقب اصطدام القطار به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة دائرة المركز.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.