بيتنا اتخرب.. أسرة ضحية عاصفة الإسكندرية تروي لمصراوي تفاصيل مروعة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

"أنت فين يامحمد .. اتأخرت ليه؟".. "أنا في الطريق للبيت"، مكالمة مختصرة دارت بين محمد علي إبراهيم بريقع، سائق تاكسي في الإسكندرية، وزوجته "سلمي"، في غضون الواحدة صباح اليوم السبت، إلا أنه لم يعد إلى منزله وأطفاله كما وعدها بسبب إعصار الإسكندرية.

مرت الدقائق سريعًا، وعند الثانية صباحًا، وجدت "سلمي" وطفليها "علي" 6 سنوات"، و"منى" 5 أشهر، نفسها وحيدة تواجه أصوات العواصف والأمطار بين جدران منزلها في شارع 30 بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية.

ساد الرعب والخوف جدران المنزل تارة من شدة العواصف، وتارة أخرى على عائل المنزل الوحيد، حاولت مرارًا الاتصال بزوجها، إلا أنه كان دائمًا خارج الخدمة، حتى جاءها اتصالًا هاتفيًا من رقم الإسعاف كان متحدث محمد: "ألحقوني التاكسي ولع بيا تعالوا المستشفى".

هرعت "سلمى" إلى مستشفى رأس التين، تشاهد في الطريق، أضرارًا جسيمة خلفها الطقس السيئ والعواصف في كافة أحياء المحافظة، دون أن تدري أن زوجها هو أيضًا من ضحايا إعصار الإسكندرية.

في المستشفى كانت الصدمة حاضرة، فمحمد صاحب الـ 36 عامًا، يعاني من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 80% من مختلف أنحاء الجسم، تركزت في القدمين وحتى الكتفين- بحسب التقرير المبدئي لمستشفى رأس التين.

تقول الزوجة "سلمى محمود" في تصريحات لـ "مصراوي": محمد كان في طريقه إلى منزل قبل العاصفة إلا أنه بالقرب من شارع الإقبال استقل معه فتاتين من جنسية عربية التاكسي وطلبوا منه التوجه لأقرب ماكينة atm لصرف الأموال فتوجه بهم إلى شارع الإقبال.

وتضيف الزوجة – وفقًا ما رواه لها زوجها قبل أن تمنع عنه الزيارة –: أن الأمطار والعاصفة كانت قد بدأت وقتها كانت كل الماكينات تعطلت ومع غزارة الأمطار توقف بالتاكسي في شارع الإقبال بالقرب من الترام أسفل أحد العقارات قبل أن تتسبب الأمطار في سقوط سور من الطابق الرابع بالعقار الذي أجبرتهم الأمطار على التوقف بجواره.

وتروي "سلمي" الكارثة، قائلة:" التاكسي يعمل بالغاز وبسبب الأجزاء اللي انهارت عليه ولع والنار مسكت في زوجي والركاب.. حاول كتير يهرب لكن أبواب التاكسي أُغلقت، والنيران مسكت في رجله ووصلت أكتافه وكمان طالب الفتاتين في المقاعد الخلفية".

وأشارت إلى أن زوجها أخيرًا نجح في الخروج من التاكسي وأنقذ الفتاتين من النيران، قائلًا:" موبايل جوزي وكل أوراقه والرخص وكل حاجة اتحرقت مع التاكسي بيتنا اتخرب مش عارفين نعمل أيه؟".

ومن جانبها، قالت شقيقته مي علي، إن التاكسي هو مصدر الدخل الوحيد لأسرة زوجها ويقوم بالعمل عليه وسداد أقساطه، قائلة: " من ضمن الحاجات اللي اتحرقت قسط التاكسي كان لسه هيحوله".

وتضيف "مي" أن زوجة شقيقها تعاني من مرض الذئبة الحمراء والتاكسي كان يساهم في تكاليف علاجها الباهظة، متسائلًا:"أخويا أيه ذنبه؟ .. حاول يوصل فتاتين في الشارع في وقت متأخر ويساعدهم .. أخويا مصاب والتاكسي اتحرق وبيته أدمر".

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

بلغت الحصيلة الأولية لموجة الطقس السيئ التي ضربت الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، 48 تجمعًا لمياه الأمطار بمختلف أحياء المحافظة، جرى التعامل معها بشكل فوري.

وبحسب البلاغات الواردة لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تضرر 10 عقارات انهيارات جزئية بنطاق أحياء "المنتزه أول – المنتزه ثان – شرق – وسط – الجمرك"، فضلاً عن سقوط 7 أعمدة إنارة بأحياء "المنتزه أول – شرق – وسط".

ووردت بلاغات بسقوط 8 إعلانات دعائية بأحياء شرق ووسط جرى إزالتها بشكل فوري، بالإضافة إلى تلقي 6 بلاغات متنوعة شملت سقوط شجرة، حريق بسيارة، سقوط كابل إنارة، وحدة تكييف، ومواسير حديدية خاصة بأعمال ترميم.

يشر إلى أن موجة الطقس السيئ تسبب أيضًا في إصابة كل من محمد ياسين 27 سنة، بكسر في الساق والركبة اليمنى، ومحمود صلاح كريم 32 سنة، أصيب بنزيف في المخ وكسر الفقرات العنقية، بعدما سقط على سيارتهما شرفة الطابق السابع بالعقار رقم 183 بشارع "تانيس" بمنطقة سبورتنج أثناء عودتهما من حفل زفاف.