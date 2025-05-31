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أمطار رعدية وثلوج وعواصف تشبه الإعصار.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟- فيديو وصو

03:44 ص السبت 31 مايو 2025
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    أمطار غزيرة وعواصف في الإسكندرية (3)_3
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    أمطار غزيرة وعواصف في الإسكندرية (4)_4
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    أمطار غزيرة وعواصف في الإسكندرية (9)_9
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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أيقظت موجة مفاجئة من الطقس السيئ سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وبدأت الأمطار والعواصف في تغير مفاجئ في حالة الطقس بدءًا من الساعة الثانية صباحًا على كافة أنحاء المدينة الساحلية، سرعان ما صاحبها ثلوج ورعد وبرق، وهو ما وصفه المواطنون بـ "الإعصار".

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ وتكثيف التواجد الميداني في الشارع على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، أنه تم نشر سيارات شفط المياه في الشوارع والميادين واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، وذلك لضمان استمرار حركة المرور.

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أمطار رعدية ثلوج وعواصف تشبه الإعصار ماذا يحدث في الإسكندرية
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أمطار رعدية وثلوج وعواصف تشبه الإعصار.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟- فيديو وصو
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