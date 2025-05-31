

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهارت أجزاء من عقار قديم في منطقة كامب شيزار بحي وسط الإسكندرية ما تسبب في تحطم سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا من الأهالى يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع تانيس بمنطقة كامب شيزار، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، يأتي ذلك نظراً لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الإسكندرية.