

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة التي صاحبت موجة الطقس السيئ المفاجئة بعض شوارع وأنفاق الإسكندرية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي من بينها سيدي بشر و45.

وتواصل 4 جهات التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ هي الأحياء وشركات "الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة مصر"، مدعومة بسيارات شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، لضمان استمرار حركة المرور.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، نظراً لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.