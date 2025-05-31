نائب وزير الإسكان يتابع جهود التعامل مع تداعيات عاطفة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اليوم السبت، جولة تفقدية ميدانية في محافظة الإسكندرية، لمتابعة آثار العاصفة الجوية والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة فجرًا، وصلت لحد السيول وأسفرت عن تجمعات مائية في عدد من المناطق.

ورافق نائب الوزير خلال الجولة، اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب، حيث شملت الجولة نفق سيدي بشر ومحطة رفع ٤ بالمنتزه، وعددًا من المواقع المتضررة.

وأكد إسماعيل خلال جولته على ضرورة رفع درجة الجاهزية القصوى لمواجهة مثل هذه الظروف الجوية المفاجئة، مشيدًا بالاستجابة السريعة التي أظهرتها فرق الطوارئ في شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، والتنسيق الفعال مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحوال الجوية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وتعمل على دعم وتعزيز قدرة شبكات البنية التحتية للتعامل مع التغيرات المناخية المتزايدة التي تشهدها البلاد.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمود نافع، أن فرق العمل الميدانية تعاملت منذ اللحظات الأولى مع البلاغات الواردة بشأن تراكم المياه، وتم الدفع بكامل المعدات اللازمة لرفع المياه بالطرق والمحاور الرئيسية، مؤكدًا استمرار العمل لحين انتهاء حالة الاضطرابات الجوية.

وأكد نافع جاهزية المحطات الرئيسية والفرعية للتعامل مع موجات الطقس السيئ، مشيرًا إلى تمركز 160 سيارة ومعدة في نقاط استراتيجية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الانتشار الكامل لفرق الطوارئ والمتابعة في مختلف الأحياء للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه وضمان انسياب الحركة المرورية.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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