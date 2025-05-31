الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

في موقف إنساني هز القلوب، أنقذ أحد أعضاء فريق الهلال الأحمر للمساندة في سحب السيارات وإنقاذ العالقين بالإسكندرية، جراء العاصفة والأمطار، طائرًا من الموت المحقق.

وبينما يعمل "محمد شعبان" داخل نفق سيدي بشر الذي غمرته الأمطار والثلوج، وجد طائرًا أسقطته العاصفة كاد يموت بردًا وغرقًا، منوهًا إلى أنه أنقذ الطائر وعمل زميله على تدفئته ليعود للطيران مرة أخرى.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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