الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

في الساعات الأولى من فجر السبت، استيقظ سكان الإسكندرية على أصوات الرياح تعصف بالنوافذ، وأضواء البرق تشق عتمة الليل، بينما تساقطت الثلوج – في مشهد نادر على المدينة الساحلية – وغطت الشوارع والمباني بطبقة بيضاء، ولم تمضِ دقائق حتى غمرت مياه الأمطار بعض الأنفاق وتوقفت الحركة في عدة شوارع رئيسية، ليفرض الطقس السيئ إيقاعًا جديدًا على يوم دراسي كان مقرراً أن يبدأ مبكرًا.

استجابة لذلك، استنفرت أجهزة المحافظة جميع فرقها، ودفعت شركة النظافة بعمالها وفرقها الميدانية لكسح المياه وإزالة الثلوج، فيما أعلنت جامعة الإسكندرية تأجيل الامتحانات، حرصًا على سلامة الطلاب وسط هذه الأجواء غير المسبوقة.

دفعت الشركة المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، بعمال وفرق ميدانية للمشاركة في أعمال إزالة الثلوج وكسح مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق.

وأكدت الشركة استمرار العمل من خلال قطاعاتها المختلفة والميدانية لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع كافة أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية، لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ وتسيير حركة المرور.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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