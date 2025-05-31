الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الهيئة العامة للنقل العام بتكثيف تواجد الأتوبيسات في مختلف المناطق، لتسهيل انتقال الطلاب لأداء الامتحانات، وذلك بعد موجة الطقس غير المستقر والرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة فجر اليوم السبت.

يأتي قرار المحافظ بعد تأجيل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة، لتبدأ في تمام العاشرة صباحاً بدلاً من التاسعة، اليوم، حرصاً على سلامة الطلاب وتوفير الوقت الكافي للأجهزة التنفيذية للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية.

وكلف خالد، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركات الصرف الصحي والنظافة لرفع مياه الأمطار من محيط المدارس وتكثيف أعمال النظافة استعداداً لبدء الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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