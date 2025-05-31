

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

تسببت العواصف والأمطار الرعدية التي ضربت أحياء وسواحل الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في حالة من الفزع والرعب بين رواد الكافيهات على كورنيش الإسكندرية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تظهر لحظة هروب جماعي لرواد كافيه على كورنيش الإسكندرية بعدما اجتاحته العواصف والأمطار وحطمت أجزاء منه.

فيما تسببت الأمطار في نشوب حريق بسيارة تاكسي أثناء سيرها على كورنيش الإسكندرية، فضلا عن غرق الطريق وسقوط أعمدة إنارة ولوحات إعلانية في عدة مناطق بطول الكورنيش.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن محافظ الإسكندرية، تأجيل ميعاد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من الساعة التاسعة صباحَا.

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