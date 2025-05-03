استغل ابنته لاستدراجها.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على طفلة شبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر في القليوبية، تجديد حبس خفير أمن إداري متهم بالتعدي جنسيًا على الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، وعرض الطفلة المجني عليها على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بزينهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، وهو خفير أمن إداري بإحدى الوحدات الإنشائية بالوحدة الصحية، بعد ورود بلاغ من أسرة الطفلة.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة مركز شرطة شبين القناطر بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أسرة الطفلة، كشفت تفاصيل صادمة حول الواقعة، حيث تبين أن المتهم تعدى على الطفلة أكثر من مرة، بعدما استغل ابنته لاستدراج الضحية.

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