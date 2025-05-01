عمرها 9 أعوام.. التحفظ على المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة في القليوبية



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية العطارة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعد اتهام حارس أمن إداري لإحدى المستشفيات بدائرة المركز، بالتعدي جنسيا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات.

وأمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتحفظ على المتهم لورود تحريات المباحث الجنائية، وجاري عرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأنها.

جرى نقل الصغيرة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغا بقيام حارس أمن إداري، بالتعدي جنسيا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بقرية العطارة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.