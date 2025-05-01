بعد واقعة الطفل ياسين.. ضبط حارس أمن اعتدى جنسيا على طفلة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على حارس أمن إداري لإحدى المستشفيات، في شبين القناطر بالقليوبية، وذلك لاتهامه بالقيام بالتعدى جنسيًا على طفلة بإحدى قرى المركز.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغا، باتهام حارس أمن إداري بالتعدي جنسيا على صغيرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بشبين القناطر، إلى محل المبلغ عنه وتم القبض عليه.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الطلفة تبلغ من العمر 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي بقرية العطارة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بالتحفظ على المتهم.