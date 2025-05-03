تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة في واقعة الطفلة مريم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف تقرير الطب الشرعي تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على الطفلة "مريم" داخل وحدة صحية بقرية العطارة التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، والمتهم فيها أحد أفراد الأمن الإداري بإحدى الوحدات الإنشائية بالوحدة الصحية.

أكد عمرو الحوي، محامي دفاع الطفلة والحاضر معها أثناء التحقيقات، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الطفلة تعرضت لهتك عرض، وما تزال عذراء، مشيرًا إلى وجود إصابات سطحية تمثلت في خربشات وسحجات بمنطقة العفة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، وهو خفير أمن إداري بإحدى الوحدات الإنشائية بالوحدة الصحية، بعد ورود بلاغ من أسرة الطفلة.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة مركز شرطة شبين القناطر بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت أسرة الطفلة، تفاصيل صادمة حول الواقعة، حيث تبين أن المتهم تعدى على الطفلة أكثر من مرة، بعدما استغل ابنته لاستدراج الضحية.

اقرأ أيضًا:

"حق مريم لازم يرجع".. غضب بين رواد التواصل الاجتماعي بعد التعدي جنسيا على طفلة القليوبية- صور

"لو مخلعتيش هدومك هعورك".. والد طفلة القليوبية يروي تفاصيل التعدي جنسيا على ابنته

هددها بالسلاح.. تفاصيل ضبط حارس أمن مُتهم بالتعدي جنسيًا على طفلة بالقليوبية

بعد واقعة الطفل ياسين.. ضبط حارس أمن اعتدى جنسيا على طفلة في القليوبية

عمرها 9 أعوام.. التحفظ على المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة في القليوبية