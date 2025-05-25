حريق في حشائش مجاورة لشريط القطار في ببا ببني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

شبّ حريق هائل في الحشائش والهيش المجاور لشريط السكة الحديد بمدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في الحشائش المجاورة لشريط القطار بمدينة ببا، فتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، دون خسائر في الأرواح أو تأثير على حركة القطارات، وتحرر محضر بالواقعة.