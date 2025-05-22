انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف النقل بجنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل"ابتدائي، إعدادي، ثانوي" العام الدراسى 2025/2024، داخل 8 ادارات تعليمية، اليوم الخميس، بمحافظة جنوب سيناء وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافي، لتعرف الطلاب على اللجان الخاصة بهم، وجرى منع اصطحاب التليفون المحمول معهم خلال دخول اللجان، مع تكثيف الأمن المدرسي على بوابات المدارس.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جميع اللجان بدأت في الوقت المحدد لها، ويجري متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للوقوف على تداعيات الأمور أول بأول.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه وجه بضرورة منع دخول المحمول إلى داخل اللجان سواء للطلاب أو المراقبين، ويسمح فقط لرئيس اللجنه باصحاب المحمول العادى للاطمئنان على سير الامتحانات، وتفعيل دور الأمن يالمدارس، وعدم فتح البوابات خلال سير الامتحانات، وعدم السماح لأولياء الأمور بدخول المدارس أثناء الامتحانات.

وأكد أنه جرى توفير مبردات مياه داخل اللجان، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة، والتأكيد على توفير الهدوء داخل اللجان لإتاحة الجو المناسب للطلاب.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على ضروره الالتزام بالشفافية والنزاهة في تقييم وتصحيح الامتحانات، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة حال حدوث أي مخالفات داخل اللجان.

ولفت إلى أن امتحانات النقل لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، انطلقت أمس، وتواصل الطلاب الامتحانات اليوم، مؤكدا أن إجمالى طلاب النقل الثانوى للصفين بلغ 1121طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي طلاب الخدمات والمنازل الثانوى العام 587طالبا وطالبة، باجمالى 1708طالبا وطالبة بالثانوى العام والمنازل.