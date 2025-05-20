سفير فرنسا يبحث تعزيز التعاون البيئي والثقافي في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:



أجرى سفير فرنسا لدى مصر " إيريك شوفالييه" زيارة اليوم الثلاثاء إلى مقر نادي الصيد بالإسكندرية، يرافقه قنصل عام فرنسا بالإسكندرية "لينا بلان"، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والبيئي بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد الفرنسي المهندس محمد عشرة، رئيس نادي الصيد، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، بينهم محمد المغربي، وشريف سكر، إضافة إلى الدكتور أحمد عثمان، المدير التنفيذي للنادي.

وشهدت الزيارة جلسة حوارية تناولت سبل التعاون المستقبلي بين السفارة الفرنسية ونادي الصيد، مع التركيز على حماية البيئة، والتبادل الثقافي، وتعزيز الوعي البيئي لدى أعضاء النادي ومرتاديه. كما بحث الطرفان إطلاق مبادرات مشتركة تخدم المجتمع المحلي وتعكس العلاقات الوثيقة بين مصر وفرنسا.

وأعرب السفير الفرنسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالأجواء الودية ومستوى النادي، مؤكداً حرص السفارة على دعم المشاريع التي تعزز القيم المشتركة بين البلدين.

من جانبه، رحب المهندس محمد عشرة بالوفد الفرنسي، مؤكداً انفتاح النادي على الشراكات التي تسهم في دعم البيئة وإثراء الحياة الثقافية والرياضية لأعضائه، في إطار رؤية النادي لمسؤوليته المجتمعية.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهم إلى إطلاق مبادرات مشتركة في المرحلة القادمة تخدم المجتمع المحلي وتعكس العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.