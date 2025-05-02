ضرب وحشي حتى الموت .. شاب يقتل زوجته الحامل في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة، إثر تعرضها للضرب من قبل زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، في إحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من مستشفى مطاي المركزي، بوصول ربة منزل في العقد الرابع من العمر، في حالة إغماء، وبها آثار ضرب مبرح بمناطق مختلفة من جسدها، وفارقت الحياة فور وصولها للمستشفى.

انتقل ضباط المباحث، وبسؤال أهل القتيله، أقروا بتعدي زوجها عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم، والتحفظ عليه بمركز الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية.