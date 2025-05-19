بسبب مشاجرة أطفال.. الإعدام لـ3 متهمين والسجن لرابع في جريمة ثأر بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمتهم رابع، بعد إدانتهم بقتل شخصين في واقعتين منفصلتين بدافع الثأر، إثر مشاجرة بين أطفال في قرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد على بكر وعثمان أحمد عبد الحميد .

وكانت المحكمة قد قررت ضم القضيتين رقمي 21171 و21279 لسنة 2024 جنايات الفتح، نظرًا لارتباط الوقائع ببعضها.

وتعود أحداث القضية الأولى إلى تلقي مركز شرطة الفتح بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية داخل القرية، أسفر عن مقتل "ياسين. ج. أ". وكشفت التحريات أن المتهم "بشار. م. م"، 23 عامًا، فلاح، أطلق النار على المجني عليه باستخدام بندقية خرطوش، أثناء توجه الأخير وشقيقه لمعاتبة والد المتهم على خلفية مشاجرة بين الأطفال.

أما القضية الثانية، فتعود إلى مقتل "حسن. م. م"، شقيق المتهم في القضية الأولى، حيث تبين من التحريات أن الجناة هم: "عصام. ج. أ"، 49 عامًا، شقيق المجني عليه في القضية الأولى، و"عمر. ك. أ"، 27 عامًا، و"عماد. ر. أ"، 37 عامًا، و"محمود. س. م"، 42 عامًا، وجميعهم من سكان قرية عرب مطير.