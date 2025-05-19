أول تعليق لرئيس نادي مالية كفر الزيات على واقعة المشجع: جمهورنا سندنا ولن نتخلى عنه

الغربية- مروة شاهين:

أعرب محمد أبو حطب، رئيس مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات، عن تضامنه الكامل مع أحد مشجعي النادي الذي تعرض لموقف قانوني نتيجة حماسه الزائد خلال مباراة الفريق الأخيرة.

وأكد أبو حطب، أن النادي يولي أهمية كبيرة لجمهوره، ويعتبرهم شركاء حقيقيين في النجاحات التي يحققها الفريق. وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد كلف المستشار القانوني للنادي، أحمد عادل، وعضو مجلس الإدارة، أحمد برغوت، والمدير التنفيذي، علاء شاهين، بمتابعة تطورات الموقف القانوني للمشجع وتقديم الدعم اللازم له.

وأضاف رئيس النادي أن مجلس الإدارة يحترم القوانين واللوائح المعمول بها، لكنه في الوقت نفسه يقف بجانب مشجعيه ويدعمهم في مثل هذه المواقف، مؤكدًا أن النادي لن يتخلى عن أي من جماهيره.

يُذكر أن نادي مالية كفر الزيات يشارك في دوري القسم الثاني، وحقق مؤخرًا نتائج إيجابية، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

اقرأ أيضا:

ضبط مشجع لنادي "مالية كفر الزيات" بـ فعل فاضح

ارتكب فعلاً فاضحاً .. التحفظ على مشجع "مالية كفر الزيات" للتحقيق