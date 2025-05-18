ضبط مشجع لنادي "مالية كفر الزيات" بـ فعل فاضح

الغربية - مروة شاهين:

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية القبض على حمادة، مشجع نادي مالية كفر الزيات، على خلفية خلع ملابسه داخل المدرجات، وتوجيه تهمة فعل فاضح، وذلك بعد فوز فريقه بـ5 أهداف في مباراة فريق تلا.

ومن جانبه، أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تكليفًا لمدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرفات غير لائقة لأحد المشجعين خلال مباراة أُقيمت بنادي المالية بكفر الزيات، وذلك في إطار غير حضاري من التشجيع.

كما وجّه الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب.

يُذكر أن فريق مالية كفر الزيات حقق فوزًا مهمًّا على مركز شباب تلا، مما ساهم في تصدره المجموعة الخامسة بالقسم الثاني.