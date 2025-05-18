ارتكب فعلاً فاضحاً .. التحفظ على مشجع "مالية كفر الزيات" للتحقيق

الغربية – مروة شاهين:

أمرت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر الزيات في محافظة الغربية بالتحفظ على مشجع يُدعى "حمادة. ص"، من مناصري نادي مالية كفر الزيات، لحين انتهاء التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح داخل المدرجات خلال احتفاله بفوز فريقه بنتيجة 5-1 على فريق تلا ضمن دوري القسم الثاني.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المشجع قام بتصرفات وُصفت بغير اللائقة أمام الجماهير عقب انتهاء المباراة، ما دفع قوات الأمن للتدخل والتحفظ عليه. وقد جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارًا بحجزه مؤقتًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية بشأن ملابسات الواقعة.

وشهدت المباراة، التي جاءت ضمن الجولة السابعة من مجموعة بحري بدوري القسم الثاني، تفوقًا واضحًا لفريق مالية كفر الزيات، ما انعكس في تفاعل جماهيري واسع. وقد أثارت الواقعة جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مطالبين بتطبيق القانون على الجميع، وداعين لضبط السلوك الجماهيري بما يليق بالقيم الرياضية.

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