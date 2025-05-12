حيثيات الحكم تكشف سبب إحالة قضية مغتصب طفل البحيرة للجنايات دون إرفاق قائمة الأدلة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت محكمة جنايات دمنهور، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على " ص.ك" بتهمة هتك عرض "ياسين - 7 سنوات"، طفل البحيرة داخل مدرسته، والتي تطرقت خلالها إلى مسألة إحالة القضية دون قائمة بأدلة الثبوت.

وجاء في الحيثيات: "إن إحالة النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بموجب إحالة دون إرفاق قائمة بأدلة الثبوت لا ينال من صحة الإجراءات ولا يعيبها، إذ أن ملاك الأمر في وزن أقوال الشهود وتقديرها وتقدير كافة عناصر الدعوى أمر منوط بالمحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تعول على أقوال شاهد دون الآخر أو تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عُدل عنها في مرحلة أخرى، ولها حق تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ بها في موضع ولاتأخذ بها في موضع آخر، أي تأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه، غير ملتزمة بما قد تردده من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها".

وجاء أيضًا في الحيثيات: "فقد فتح القانون الجنائي بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه ليختار من كل طرقه ما يراه موصلًا إلى الكشف عن الحقيقة، فهي بغيته التي ينشدها أينما وجدها، سواء في شهادة أو اعتراف أو مستندات أو مجرد قرائن، وذلك كي يتمكن من اختيار عناصر اقتناعه الداخلي، بما لا يصح معه مطالبة المحكمة الجنائية بالأخذ بدليل معين. فقد جعل القانون من سلطتها أن تزن قوة الإثبات، وأن تستمد اقتناعها من أي دليل أو بينة أو قرينة ترتاح إليها وتتخذ منها دليلًا، ما دام القانون لم يستثنِ هذه الجريمة ولم يُقيدها بنوع خاص من الأدلة. ومن ثم، فإن ما أثاره دفاع المتهم بشأن ما تقدم، يضحى بلا سند من القانون، متعينًا الالتفات عنه".

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