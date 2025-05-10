عُقب سيجارة وراء اشتعال النيران في مدرسة الزراعة بطنطا- صور

الغربية- مروة شاهين

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغرببة، أن حريق نشب بمخلفات قش الأرز التي تستخدم في أعمال تربية الماشية بقسم الإنتاج الحيواني بمدرسة ناصر الزراعية للتعليم الفني بمدينة طنطا، ظهر اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي إصابات بين الطلاب والمعلمين بالمدرسة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الحريق تم السيطرة عليه في خلال دقائق من رجال الحماية المدنية، ولم يمتد إلى المباني أو منشآت المدرسة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بمدرسة ناصر الزراعية التابعة للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمدينة طنطا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وقوات الحماية المدنية و4 سيارات إطفاء، وبالمعاينة تبين اشتعال النيران بمخلفات قش الأرز التي يتم استخدامها في أعمال تربية الماشية.

تبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو عُقب سيجارة ألقاه أحد الأشخاص، واشتعلت النيران في قش الأرز، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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