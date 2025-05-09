الغربية تحترق مرتين في جمعة واحدة.. النيران تلتهم شونة كتان بقرية ميت هاشم

الغربية - مروة شاهين:

شب حريق هائل في شونة كتان بقرية ميت هاشم بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، تلقت إخطارًا بورد بلاغا يفيد نشوب حريق في شونة كتان بقرية ميت هاشم بدائرة مركز سمنود.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات والتأكد من وجود أي شبهة جنائية.

لم يكن هذا هو الحادث الوحيد هذا اليود، فقبل ساعات، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل بمزرعة مواشي بقرية العزيزية، وامتد إلى شونة كتان.

دفعت قوات الحماية المدنية بالغربية، بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث وصل عدد سيارات الإطفاء 12 سيارة، بينما جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء من شركة مياه الشرب والصرف الصحي و3 فناطيس مياه كبيرة، والسيطرة على النيران.

وأسفر الحريق عن نفوق 8 من رؤوس ماشية وحريق محصول 1000 فدان كتان وإصابة 17 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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