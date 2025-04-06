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علاقة الصداقة والسيارات.. صور تجمع محمد رمضان مع رجل الأعمال ميشيل أحد

03:22 م الأحد 06 أبريل 2025
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    سيارات ميشيل احد (4)
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    محمد رمضان (3)
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    محمد رمضان مع ميشيل أحد (2)
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    محمد رمضان ورجل الأعمال ميشيل أحد
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    محمد رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان (2)
  • عرض 10 صورة
    ميشيل احد
  • عرض 10 صورة
    ميشيل احد (2)
  • عرض 10 صورة
    سيارات ميشيل احد (3)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ارتبط رجل الأعمال السكندري الراحل ميشيل أحد الذي وافته المنية، اليوم الأحد، بعلاقات صداقة مع عدد كبير من الفنانين والمشاهير في مصر والعالم العربي بينهم الفنان محمد رمضان.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر صور تجمع "أحد" و"رمضان" الذي ربطتهما علاقة صداقة وثيقة وظهر معًا في أكثر من مناسبة عامة وخاصة.

وكانت آخر صور محمد رمضان مع رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد الذي اشترى منه عدد من سيارته الصيف الماضي في مراسي بالساحل الشمالي وأخرى على متن يخت رفقة فرج عامر، رئيس نادي سموحة الرياضي، وحفيده.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال السكندري تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، بعد أن أعلنت وفاته ظهر اليوم الأحد، حيث أمد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام، استدعت نقله إلى المستشفى، خضع على إثرها لإجراء قسطرة في القلب، بينما بالمصادفة خضع شقيقه لإجراء طبي في ذات المستشفى وخرج معافى، في حين بقي ميشيل يعاني من مضاعفات خطيرة.

وأفادت المصادر أن ميشيل حاول إخفاء حالته الصحية عن أحبائه، لكن علامات التدهور بدت واضحة، وأعلن عن وفاته في الثانية عشرة ظهرًا، تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب عائلته ومقربيه، فيما لم تعلن الأسرة عن موعد ومكان الجنازة.

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