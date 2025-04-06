مجاملة قاتلة في حفل خطوبة بدشنا.. إصابة أم العريس وطالب بطلقات طائشة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة وطالب إعدادي بطلقات نارية، خلال حفل خطوبة أقيم مساء أمس السبت بإحدى قرى مركز دشنا محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة شخصين بطلق ناري خلال حفل خطوبة.

وبعد الفحص تبين إصابة ر، تبلغ من العمر 55 عامًا، أم العريس، وأ.أ، يبلغ من العمر 14 عامًا، بطلقات نارية طائشة خلال مجاملة أحد المعازيم للأسرة أطلق عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليهما خلال حفل خطوبة في قرية الطبايخة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.