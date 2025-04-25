أطباء يناقشون مستقبل علاج الكبد والجهاز الهضمي فى مؤتمر علمي بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر "دسوق للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية"، الذي استقطب نخبة من أساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية.

وتناول المؤتمر، الذي أقيم على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، بالإضافة إلى استعراض طرق الوقاية الحديثة وفقًا للتطورات العلمية في هذه التخصصات الحيوية.

أقيم المؤتمر برعاية كريمة من اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام.

وترأس اللجان العلمية للمؤتمر كل من الدكتور سامي نوح، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، والدكتور طاهر الدمرداش، أستاذ الكبد والأمراض المتوطنة بجامعة طنطا، والدكتور يوسف خليل عيسى، أستاذ الباطنة والكبد بجامعة الأزهر.

وقام بتنسيق فعاليات المؤتمر الدكتور السيد جاويش، أستاذ الطب الشرعي والسموم بجامعة الأزهر، والدكتور شريف عطية، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، والدكتور عرفة سالم، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والحميات بمستشفى حميات دمنهور.

وشملت اللجنة المنظمة الدكتور أحمد خليفة، أستاذ القلب بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد سيد أحمد، استشاري الباطنة والكبد والجهاز الهضمي بدمنهور، والدكتور محمود نوح، استشاري الباطنة والكلى ومدير مستشفى مطوبس المركزي.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، أكد الدكتور شومان ربيع شومان، رئيس المؤتمر، أن النسخة السابعة من مؤتمر دسوق شهدت تقديم أحدث الأساليب العلاجية والوقائية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي، وذلك من خلال إطار علمي متكامل عرضه أساتذة الطب من مختلف الجامعات المصرية.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر هو نقل خبرات أساتذة الجامعات المتخصصين في أمراض الكبد والجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء العاملين في نفس المجال، وتزويدهم بأحدث طرق التشخيص وتحديد العلاج وفقًا للمعايير العلمية الحديثة التي تم استعراضها خلال الجلسات.

وأشار رئيس المؤتمر إلى استمرار أطباء الباطنة في مدينة دسوق في تبادل الخبرات العلمية في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في المستشفيات العامة والجامعية والمراكز الطبية المختلفة.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور باهر السيد المعداوي، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير ومدير مستشفى حميات دسوق، بعض الحالات المعقدة التي يواجهها أطباء المناظير وكيفية التعامل معها باستخدام أحدث تقنيات التشخيص بالمنظار.

جدير بالذكر أن المؤتمر أقيم بالتنسيق مع الدكتورة دينا حازم زيادة، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد بطب طنطا، والدكتور عصام هاني، استشاري الكبد ومدير أبحاث الكبد بكفر الشيخ.