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أُغمى عليه خلال الحصة بالمدرسة.. أصدقاء التلميذ يوسف يودعونه في مشهد حزين بالبحيرة -صور

01:51 م الخميس 24 أبريل 2025
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    جنازة الطالب يوسف بالبحيرة3
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    جنازة الطالب يوسف بالبحيرة4
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    جنازة الطالب يوسف بالبحيرة1
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البحيرة - أحمد نصرة:

شيع المئات من أهالي مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، جثمان الطفل يوسف محمد البستاوي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، الذي وافته المنية داخل مدرسته إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتواجد عدد كبير من زملاء الطالب بالجنازة بعدما حرصوا على حضورها، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على صديقهم.

كان بيان صادر عن محافظة البحيرة، كشف تفاصيل وفاة الطالب يوسف، بمدرسة عبد المنعم رياض، التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، خلال اليوم الدراسي.

وذكر البيان أن الطالب وافته المنية قبل ظهر اليوم الأربعاء ،بأحد مستشفيات دمنهور عقب تعرضه لحالة إغماء أثناء إحدى الحصص الدراسية أمام زملائه بالمدرسة.

وأشار البيان إلى استدعاء سيارة إسعاف ونقله لأحد المستشفيات، إلا أنه لم تجد كافة المحاولات التي بذلت لإنعاش القلب.

وقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة العزاء لأسرة الطالب آملين أن يتغمده الله برحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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